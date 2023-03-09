В Зарю из-за необычной находки съехались спецслужбы

09.03.2023 | 21:10

В четверг, 9 марта, жителей микрорайона Заря напугала необычная находка.

Во дворе многоэтажки на улице Новоселов нашли предмет, похожий на боеприпас. На место съехались представители спецслужб.

Обилие патрульных машин встревожило жителей близлежащих домов.

«Кто-то знает, что творится в Заре? Оцепили дом, стоят машины полиции около «Магнита», - такое сообщение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Как удалось выяснить, во дворе нашли учебную гранату, которая не представляла опасности.