На пензенском кладбище при копке могилы нашли снаряд

28.02.2023 | 09:50

В понедельник, 27 февраля, в Пензе вновь нашли боеприпас времен Второй мировой войны.

На Восточном кладбище, которое пензенцы чаще называют Чемодановским, двое работников копали могилу и наткнулись на подозрительный металлический предмет. Они сообщили о находке по телефону 02.

На кладбище немедленно приехали инженеры Росгвардии и сотрудники полиции. Выяснилось, что работники выкопали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Боеприпас отвезли на специально оборудованный полигон и утилизировали», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в Пензенской области находят снаряды военных времен. В августе прошлого года на том же кладбище была обнаружена 82-миллиметровая осколочная мина производства 1941-1945 годов. Снаряд имел сильные признаки коррозии и, по внешним признакам, прошел канал ствола орудия. В мае 2022-го в Колышлейском районе местный житель наткнулся в лесу на корпус от артиллерийского снаряда диаметром 75 мм. В конце апреля в рабочем поселке Тамала местные жители, работавшие на земельном участке, нашли гильзу от 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны и сдали в чермет.

«При обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о находках в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить», - напомнила пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.