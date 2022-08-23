Пензенцы нашли на кладбище снаряд времен Великой Отечественной войны

23.08.2022 | 18:27

На территории одного из кладбищ города пензенцы обнаружили подозрительный предмет. По внешнему виду он напоминал боеприпас. Выяснять самостоятельно, что это, люди не стали и позвонили в правоохранительные органы.

На место прибыли инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии и обследовали подозрительную находку. Как оказалось, данный предмет - 82-миллиметровая осколочная мина советского производства.

«Боеприпас времен Великой Отечественной войны, производства 1941-1945 гг. Снаряд имел сильные признаки коррозии и, по внешним признакам, прошел канал ствола орудия», - рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

Учитывая все обстоятельства, приняли решение опасную находку уничтожить, что и сделали на специальной площадке, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

«Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы», - пояснил Денис Кострюков.