В кооперативе в Наровчатском районе выявлен очаг бруцеллеза

18.11.2022 | 15:51

В Наровчатском районе Пензенской области, в селе Мелюковка, в сельскохозяйственном производственном кооперативе выявлен очаг бруцеллеза.

О происшествии сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Очаг выявили 16 ноября. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения заболевания.

Бруцеллез - инфекционная болезнь животных, которая передается человеку через мясо-молочные продукты и вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой систем и костно-суставного аппарата.

В 2020 году бруцеллез обнаружили у нескольких коров в сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем кооперативе в селе Сюзюм Кузнецкого района. Животных направили на убойный пункт для переработки.