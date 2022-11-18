В кооперативе в Наровчатском районе выявлен очаг бруцеллеза

В Наровчатском районе Пензенской области, в селе Мелюковка, в сельскохозяйственном производственном кооперативе выявлен очаг бруцеллеза.
О происшествии сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Очаг выявили 16 ноября. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения заболевания.
Бруцеллез - инфекционная болезнь животных, которая передается человеку через мясо-молочные продукты и вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой систем и костно-суставного аппарата.
В 2020 году бруцеллез обнаружили у нескольких коров в сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем кооперативе в селе Сюзюм Кузнецкого района. Животных направили на убойный пункт для переработки.
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