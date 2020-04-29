В Кузнецком районе обнаружились больные бруцеллезом коровы

29.04.2020 | 09:13

В селе Сюзюм Кузнецкого района несколько коров оказались зараженными опасным заболеванием - бруцеллезом. Это обнаружил инспектор государственного ветеринарного надзора, проверив сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив.

Еще в сентябре прошлого года в хозяйстве насчитывалась 121 корова, и все они, как показали исследования на бруцеллез, были здоровы.

В середине декабря в кооператив привезли пять животных из села Средняя Елюзань Городищенского района. Сопроводительных документов на коров не было, а их перемещение с ветеринарной службой Кузнецкого района не согласовывалось.

В апреле в хозяйстве вновь исследовали 41 корову (они находились в отдельном помещении от остальных), и у 13 из них результат анализа на бруцеллез оказался положительным.

«Животных направили на убойный пункт для переработки», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.