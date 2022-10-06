Стали известны подробности смертельного ДТП в Заре

06.10.2022 | 12:51

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области прокомментировали смертельную аварию, которая произошла на улице Новоселов в пензенском микрорайоне Заря вечером в среду, 5 октября.

По предварительным данным, около 23:04 у дома № 121Б 22-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в трансформаторную подстанцию и в дерево, а затем опрокинулась.

Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В ДТП пострадал его 22-летний пассажир. Из покореженной машины его извлекали сотрудники пожарно-спасательного центра. Медики госпитализировали мужчину.

По факту инцидента проводится проверка.