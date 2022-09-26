Пензенский губернатор отреагировал на трагедию в Ижевске

26.09.2022 | 13:47

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко откликнулся на трагедию, произошедшую в понедельник, 26 сентября, в Ижевске.

По версии следствия, 34-летний уроженец этого города совершил нападение на школу № 88. Во время стрельбы, по последним данным, погибли 13 человек, в их числе семь детей и шесть взрослых.

В настоящее время силовики проводят обыск по месту жительства злоумышленника, изучают его взгляды и окружение, проверяют приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщили в СКР.

«Не хватает слов, чтобы выразить все, что сейчас творится в душе. Меня обуревают гнев, боль и ужас от произошедшего. Я соболезную всем жителям Ижевска, кто потерял сегодня своих близких, выражаю слова поддержки от всех жителей нашего региона», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.