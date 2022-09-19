+1 фобия: в Пензе оборвался провод троллейбусной сети

19.09.2022 | 09:17

В Пензе произошел обрыв троллейбусной контактной сети. Об инциденте рассказали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте» в ночь на понедельник, 19 сентября.

«Проспект Победы, обрыв провода, пострадали две машины. Время 21:25», - пояснил автор поста, добавив, что точное место ДТП находилось между школой № 9 и заводом «Электроприбор».

Он сделал несколько фотографий, на которых запечатлены оборванный провод, автомобиль Daewoo Matiz и троллейбус.

«Сочувствую водителю троллейбуса, пару метров осталось до депо», - констатировал интернет-пользователь.

«+1 фобия», - поделился другой комментатор.