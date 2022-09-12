В Пензе рухнувший автокран поднимали несколько часов

12.09.2022 | 20:33

На Луначарского во второй половине дня работали сразу несколько инспекторов дорожного движения: проезд машин в ручном режиме пришлось регулировать после того, как на дорогу здесь рухнул автокран. Стрела его перегородила сразу три полосы, ведущие в центр.

Очевидцы говорят, что погрузчик стоял на обочине и неожиданно упал. Именно на этом участке проезжей части в злосчастную секунду никого не оказалось. Не пострадал и сам водитель крана.

«Противовес перетянул», - объяснил он.

Безуспешные попытки поднять махину продолжались несколько часов.

Упавший автокран доставил неприятности и пассажирам общественного транспорта: из-за обрыва проводов на Луначарского временно изменили схему движения троллейбуса № 9.