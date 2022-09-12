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Происшествия

В Пензе рухнувший автокран поднимали несколько часов

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На Луначарского во второй половине дня работали сразу несколько инспекторов дорожного движения: проезд машин в ручном режиме пришлось регулировать после того, как на дорогу здесь рухнул автокран. Стрела его перегородила сразу три полосы, ведущие в центр.

Очевидцы говорят, что погрузчик стоял на обочине и неожиданно упал. Именно на этом участке проезжей части в злосчастную секунду никого не оказалось. Не пострадал и сам водитель крана.

«Противовес перетянул», - объяснил он.

Безуспешные попытки поднять махину продолжались несколько часов.

Упавший автокран доставил неприятности и пассажирам общественного транспорта: из-за обрыва проводов на Луначарского временно изменили схему движения троллейбуса № 9.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Стоял на обочине и упал, новости слушал, такой нежный оказался!

Гость||

Да он валяется там до сих пор!

Гость||

Пьянь чирикает, щегол

Гость||

Противовес перетянул?

А не стрела с грузом перетянула этот самый противовес?

Гость||

Гость писал(а):

> Пьянь чирикает, щегол

=====

А чё не болото завывает?


Имя: Гость
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