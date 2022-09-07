Под Чемодановкой 74-летний скутерист врезался в фуру

В среду, 7 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на месте ДТП.
Как пояснил автор видео, одним из участников аварии стал скутер: двухколесное транспортное средство столкнулось с фурой. Камера запечатлела фрагменты скутера и мотошлем на проезжей части. Рядом стоит спецавтомобиль скорой помощи.
Подробности произошедшего порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, на 648-м километре федеральной дороги М5 «Урал» в 16:30 столкнулись скутер Racer под управлением мужчины 1948 года рождения и грузовик Scania с водителем 1982 года рождения», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
74-летнего скутериста бригада скорой помощи доставила в больницу.
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там нет ни одно адекватного перехода и тротуаров нет не говоря уже скутеристах убого все