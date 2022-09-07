Происшествия

Под Чемодановкой 74-летний скутерист врезался в фуру

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В среду, 7 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на месте ДТП.

Как пояснил автор видео, одним из участников аварии стал скутер: двухколесное транспортное средство столкнулось с фурой. Камера запечатлела фрагменты скутера и мотошлем на проезжей части. Рядом стоит спецавтомобиль скорой помощи.

Подробности произошедшего порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на 648-м километре федеральной дороги М5 «Урал» в 16:30 столкнулись скутер Racer под управлением мужчины 1948 года рождения и грузовик Scania с водителем 1982 года рождения», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

74-летнего скутериста бригада скорой помощи доставила в больницу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/penza
0
0
0
 
Гость||

там нет ни одно адекватного перехода и тротуаров нет не говоря уже скутеристах убого все

Гость||

Под Чемодановкой 74-летний скутерист врезался в фуру

..............................................................

К подруге чел летел?

Гость||

Во чувак дает в 74 года.

Гость||

Чтоб я дожил, чтобы в 74 гонять на скутере. С 45 на пенсии, точняк. Из класса уже и выпить не с кем. А нам 52.

Гость||

Гость писал(a):

там нет ни одно адекватного перехода и тротуаров[/quote

Девочки погляньте как дурачок пишет

Гость||

Гость писал(a):

там нет ни одно адекватного перехода и тротуаров
Девочки погляньте как дурачок пишет


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте