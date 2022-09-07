Под Чемодановкой 74-летний скутерист врезался в фуру

07.09.2022 | 17:42

В среду, 7 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на месте ДТП.

Как пояснил автор видео, одним из участников аварии стал скутер: двухколесное транспортное средство столкнулось с фурой. Камера запечатлела фрагменты скутера и мотошлем на проезжей части. Рядом стоит спецавтомобиль скорой помощи.

Подробности произошедшего порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на 648-м километре федеральной дороги М5 «Урал» в 16:30 столкнулись скутер Racer под управлением мужчины 1948 года рождения и грузовик Scania с водителем 1982 года рождения», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

74-летнего скутериста бригада скорой помощи доставила в больницу.