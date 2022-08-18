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Происшествия

В гибели 26-летнего пожарного в Пензе разбираются следователи

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В Пензе возбудили уголовное дело по факту гибели 26-летнего пожарного. Речь идет о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Молодой спасатель погиб во время ликвидации возгорания дома в поселке Победа 17 августа. Он трудился в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы».

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работников муниципального учреждения, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пожар в поселке Победа произошел около 12:00. Ликвидацией огня занимались 26 спасателей, прибывшие на 8 спецавтомобилях.

Пламя уничтожило дом и надворные постройки. Погибла 70-летняя женщина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

был пожарный и больше нет его

Гость||

А чего там следователи выяснить хотят?Такие же боевые действия,только с огнём.Человек погиб выполняя свой долг и свою работу.Какая охрана труда?Он что за сто метров от огня должен стоять?А в горевшем доме помощь нужна была и он не думая о себе спасал человека,но к сожалению оба погибли.Царствие им Небесное!Парнишка герой!А следствие наверное уже и виноватых назначили.

Гость||

Гость писал(a):

Царствие им Небесное!Парнишка герой!А следствие наверное уже и виноватых назначили.
откуда вы такие беретесь с заезженными клише? человек выполнял свою высокооплачиваемую работу подчас не бей лежачего но иногда с риском и оступился или типа того, но за это получит хорошую денежную компенсацию от государства, если только эти комисии не напишут резюме что типа он нарушил правила безопасности и типа такого

Гость||

Гость писал(a):

Человек погиб выполняя свой долг и свою работу.Какая охрана труда?
Парень молодец, но кто занет, что именно послужило причиной гибели, у них же какое-то оборудование наверняка и обмундирование. Может что-то было неисправно?

Имя: Гость
Комментарий:

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