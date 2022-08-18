В гибели 26-летнего пожарного в Пензе разбираются следователи

18.08.2022 | 14:30

В Пензе возбудили уголовное дело по факту гибели 26-летнего пожарного. Речь идет о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Молодой спасатель погиб во время ликвидации возгорания дома в поселке Победа 17 августа. Он трудился в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы».

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работников муниципального учреждения, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пожар в поселке Победа произошел около 12:00. Ликвидацией огня занимались 26 спасателей, прибывшие на 8 спецавтомобилях.

Пламя уничтожило дом и надворные постройки. Погибла 70-летняя женщина.