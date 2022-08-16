Стало известно, какое опасное вещество разлилось в Пензе

16.08.2022 | 14:04

В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали о том, как проходила ликвидация утечки опасного химического вещества в понедельник, 15 августа.

Тревожный сигнал поступил в Пензенский пожарно-спасательный центр в 13:40. Диспетчер службы «01» со слов очевидцев сообщил: на стоянке на Аустрина, 144а, находится грузовой автомобиль, из кузова которого вытекает неизвестная едкая жидкость.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели. Место ЧП оцепили.

Сотрудники центра в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи провели разведку на месте происшествия. Они выяснили, что разлилась азотная кислота. Она вытекала из емкости, которая разрушилась при транспортировке.

«Канистры с кислотой были извлечены из кузова автомобиля и доставлены в безопасное место», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».