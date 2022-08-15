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Происшествия

В Пензе произошла утечка химического вещества

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В понедельник, 15 августа, на улице Аустрина в Пензе случилась утечка химического вещества.

Как пояснили порталу PenzaInform.ru в Пензенском пожарно-спасательном центре, фура перевозила емкости. По-видимому, в одной из них появилась трещина и вещество начало вытекать наружу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели. Место ЧП оцепили.

По состоянию на 15:00 утечка опасной жидкости была уже ликвидирована.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Я уж думал про тещу статья. Она пердит не переставая.

Гость||

А где она живет-может?

Гость||

ул.любая 8

Гость||

ойойойойойой химическое вещество как страшно, я в штанишки наложил уже свое вещество

Гость||

Почему не указано вещество?

Гость||

Насколько опасно вещество? Где произошло происшествие?

Гость||

Доместос разлили?

Гость||

Гость писал(a):

Почему не указано вещество?
Гость писал(a):
Насколько опасно вещество? Где произошло происшествие?
Потому что ПИ слышат звон, но не знают где он.

Гость||

Называется пропердели и ничего не разъяснили ЧТО ЗА ВЕЩЕСТВО? СКОЛЬКО УТЕКЛО! ПИ как всегда лучше бы не писали вообще.

Гость||

И не пишет про набат.

Гость||

Взрыв - хлопок, наводнение - подтопление и т.д. Сейчас "утечка" точно можно говорить? ?

Гость||

Байден виноват?А мазутна гпз собрали после аварии весной?а то там уже панельки выросли прям рядышком?

Гость||

Гость писал(a):

Байден виноват?А мазутна гпз собрали после аварии весной?
Не мазут а битум. Асфальт, другими словами. Не благодари

Гость||

Что за вещество?

Гость||

Вот опять теща весь вечер пердит. Глаза щиплет. Что делать?

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Имя: Гость
Комментарий:

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