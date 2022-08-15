В Пензе произошла утечка химического вещества

В понедельник, 15 августа, на улице Аустрина в Пензе случилась утечка химического вещества.
Как пояснили порталу PenzaInform.ru в Пензенском пожарно-спасательном центре, фура перевозила емкости. По-видимому, в одной из них появилась трещина и вещество начало вытекать наружу.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели. Место ЧП оцепили.
По состоянию на 15:00 утечка опасной жидкости была уже ликвидирована.
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Я уж думал про тещу статья. Она пердит не переставая.