В Пензе произошла утечка химического вещества

15.08.2022 | 15:17

В понедельник, 15 августа, на улице Аустрина в Пензе случилась утечка химического вещества.

Как пояснили порталу PenzaInform.ru в Пензенском пожарно-спасательном центре, фура перевозила емкости. По-видимому, в одной из них появилась трещина и вещество начало вытекать наружу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь, спасатели. Место ЧП оцепили.

По состоянию на 15:00 утечка опасной жидкости была уже ликвидирована.