Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|14:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

На территории ЗИФа загорелись три заброшенных здания

Печать
Telegram

В ночь на вторник, 16 августа, на территории завода имени Фрунзе в Пензе был зарегистрирован пожар. На улице Ленина, 3, началось очаговое горение в трех неэксплуатируемых зданиях.

Житель Пензы поделился кадрами полыхающих строений в городских сообществах во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что сообщение поступило в ведомство в 21:08. В тушении участвовали 43 человека и 11 спецавтомобилей.

В кирпичном одноэтажном здании не осталось обрешетки на площади 150 кв. м. В шестиэтажном корпусе (также из кирпича) сгорел строительный мусор на площади 110 кв. м. на 1-м, 3-м и 4-м этажах, а в третьей постройке, одноэтажной, - внутренняя отделка и мусор по всей площади (400 кв. м).

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет», - добавили в ГУ МЧС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео Антона Зуева, vk.com/citypnz
0
0
0
 
Гость||

Сколько раков сняли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на территории завода имени Фрунзе в Пензе
Вроде бы нет больше такого завода уже давно?

А если "ПИ" утверждает, что есть, то кто директор этого завода и что он выпускает?

Гость||

А кто это сделал?

Гость||

Готовят территорию под застройку очередным человечником

Гость||

Гость писал(a):

Готовят территорию под застройку очередным человечником
Вот у человека как подгорает. Не может купить себе новую квартиру и в каждой теме про "человейники" пишет.

Гость||

Гость писал(a):

нет больше такого завода уже давно
Завода нет, а территория есть. Не благодари

Гость||

Да тебя,козла вонючего, ни кто и не собирался благодарить

Гость||

Гость писал(a):

А кто это сделал?
Петух его рук дело

Гость||

Гость писал(a):

Не может купить себе новую квартиру
а кто сегодня может?

Гость||

Гость писал(a):

Да тебя,козла вонючего, ни кто и не собирался благодарить
Глупомордые всегда злятся, когда их носом в их тупость тыкают.

Гость||

Гость писал(a):

может купить себе новую квартиру

а кто сегодня может?

Практически любой. И покупают, в кредит конечно.

Гость||

Бросайте курить)))

Гость||

Гость писал(a):

Практически любой. И покупают, в кредит конечно.
я не могу а значит уже не любой

Гость||

Гость писал(a):

я не могу а значит уже не любой
Значит, ты - не любой. Ты особенный.

Гость||

Ну вот до зифа застройщики добрались теперь человекогетто воткнут высотное и здесь

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте