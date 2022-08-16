На территории ЗИФа загорелись три заброшенных здания

16.08.2022 | 09:15

В ночь на вторник, 16 августа, на территории завода имени Фрунзе в Пензе был зарегистрирован пожар. На улице Ленина, 3, началось очаговое горение в трех неэксплуатируемых зданиях.

Житель Пензы поделился кадрами полыхающих строений в городских сообществах во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что сообщение поступило в ведомство в 21:08. В тушении участвовали 43 человека и 11 спецавтомобилей.

В кирпичном одноэтажном здании не осталось обрешетки на площади 150 кв. м. В шестиэтажном корпусе (также из кирпича) сгорел строительный мусор на площади 110 кв. м. на 1-м, 3-м и 4-м этажах, а в третьей постройке, одноэтажной, - внутренняя отделка и мусор по всей площади (400 кв. м).

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет», - добавили в ГУ МЧС.