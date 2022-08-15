Сетевое издание|18+|Понедельник|15 авг 2022|23:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Госавтоинспекции рассказали об участниках ДТП на трассе М5

Печать
Telegram

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе в понедельник, 15 августа, сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 14:20 на 631-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение четырех транспортных средств.

Участниками аварии стали грузовой Volvo с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины, Skoda Rapid с 33-летним водителем и две «Лады-Ларгус», одной из которой управлял 60-летний мужчина, другой - 32-летний.

С места ДТП скорая помощь доставила в больницу трех человек: водителя автомобиля Skoda Rapid и двух пассажиров «Лады», которой управлял 32-летний водитель, - 14-летнюю девочку и 27-летнего мужчину.

«На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции», - отметили в ведомстве.

По данным на 17:30, движение на 632-м километре трассы вернулось в штатный режим. Последствия аварии устранили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото - кадр из видео vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Гость||

опять грузолет дтп создал, сколько же опасности от них на дорогах

Гость||

повышать требования допуска до руля грузовых надо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Skoda Rapid
Дурачки с приор на это говно пересели.

Гость||

грузолет хорошо тормозил. а вот что перед ним было - неизвестно. очередной "учитель" возможно

Гость||

А где "ока"?

Гость||

Это все из за заборов уродских вдоль трасс и в городах озаборились теперь дтп везде

Гость||

Гость писал(a):

опять грузолет дтп создал, сколько же опасности от них на дорогах
не переживай, ты же на диване, тебе ДТП не грозят.

Гость||

Лично был свидетелем этой аварии. Причиной был Ларгус, который оставили во второй полосе без знака аварийной остановки. Водитель большегруза мог наглухо смять Ларгус, но на тормозах его "сломало" и он ушёл на встречку

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте