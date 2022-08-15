В Госавтоинспекции рассказали об участниках ДТП на трассе М5

15.08.2022 | 16:36

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе в понедельник, 15 августа, сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 14:20 на 631-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение четырех транспортных средств.

Участниками аварии стали грузовой Volvo с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины, Skoda Rapid с 33-летним водителем и две «Лады-Ларгус», одной из которой управлял 60-летний мужчина, другой - 32-летний.

С места ДТП скорая помощь доставила в больницу трех человек: водителя автомобиля Skoda Rapid и двух пассажиров «Лады», которой управлял 32-летний водитель, - 14-летнюю девочку и 27-летнего мужчину.

«На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции», - отметили в ведомстве.

По данным на 17:30, движение на 632-м километре трассы вернулось в штатный режим. Последствия аварии устранили.