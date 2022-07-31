Пензячка поцарапала припаркованную возле подъезда машину

31.07.2022 | 12:02

В Пензе на камеру видеонаблюдения, установленную на входе в подъезд, попал факт порчи чужого имущества.

27 июля около 20:00 женщина пенсионного возраста на Ладожской, 71, проходя мимо припаркованной прямо около подъезда машины, чиркнула по правой передней двери чем-то похожим на ключ.

Перед этим она заглянула внутрь автомобиля, чтобы убедиться, что там никого нет, и осмотрелась по сторонам. Противозаконный поступок она совершила имитируя непринужденную походку и глядя вперед.

На легковушке остался след длиной в несколько десятков сантиметров.

Комментируя событие, большинство пользователей осудило женщину, однако нашлись и те, кто поддержал злоумышленницу: «Ну вы бы еще на крыльцо заехали и удивлялись. На мой взгляд, это наглость», - высказалась о поведении водителя одна из участниц беседы.

«И это дает право портить чужой автомобиль??? Если она там не должна стоять, пусть вызывает сотрудников ДПС, пусть разбираются», «А куда машину ставить, если парковок у домов нет. И стоит машина, хорошо припаркованная. Никому не мешает пройти. Ступени крыльца не перекрывает. И даже с коляской спокойно можно пройти. Что ж все злые-то такие стали», «Я все, конечно, понимаю, но можно же себя более адекватно вести, чисто по-человечески подойти к хозяину машины и попросить не оставлять там машину», - отметили комментаторы.

Фото предоставлено Ринатом Исаевым, vk.com/news_pnz.