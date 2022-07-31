Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 июл 2022|12:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Пензячка поцарапала припаркованную возле подъезда машину

Печать
Telegram

В Пензе на камеру видеонаблюдения, установленную на входе в подъезд, попал факт порчи чужого имущества.

27 июля около 20:00 женщина пенсионного возраста на Ладожской, 71, проходя мимо припаркованной прямо около подъезда машины, чиркнула по правой передней двери чем-то похожим на ключ.

Перед этим она заглянула внутрь автомобиля, чтобы убедиться, что там никого нет, и осмотрелась по сторонам. Противозаконный поступок она совершила имитируя непринужденную походку и глядя вперед.

На легковушке остался след длиной в несколько десятков сантиметров.

Комментируя событие, большинство пользователей осудило женщину, однако нашлись и те, кто поддержал злоумышленницу: «Ну вы бы еще на крыльцо заехали и удивлялись. На мой взгляд, это наглость», - высказалась о поведении водителя одна из участниц беседы.

«И это дает право портить чужой автомобиль??? Если она там не должна стоять, пусть вызывает сотрудников ДПС, пусть разбираются», «А куда машину ставить, если парковок у домов нет. И стоит машина, хорошо припаркованная. Никому не мешает пройти. Ступени крыльца не перекрывает. И даже с коляской спокойно можно пройти. Что ж все злые-то такие стали», «Я все, конечно, понимаю, но можно же себя более адекватно вести, чисто по-человечески подойти к хозяину машины и попросить не оставлять там машину», - отметили комментаторы.

Фото предоставлено Ринатом Исаевым, vk.com/news_pnz.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ай молодец

Гость||

Умница женщина. А хама оправдывают такие же быдло, которые сначала наср..т, а потом возмущаются и кричат о морали, когда их в их же дерьмо мордой и сунули.

Гость||

Мать бандита?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте