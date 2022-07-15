Обстоятельства гибели пастуха от удара молнии проверяют следователи

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины от удара молнии.
Трагедия произошла в четверг, 14 июля. Около 17:00 примерно в 5 км от поселка Мирного в Мокшанском районе 37-летнего мужчину ударило в поле молнией, он скончался.
«По имеющейся информации, погибший работал пастухом в одной из сельскохозяйственных организаций. В момент происшествия он вместе со вторым пастухом перегонял скот», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Следователь устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
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Ждём результатов проверки. Виновные должны понести заслуженное наказание. Пусть даже и работают они в небесной канцелярии. Закон одинаков для всех.