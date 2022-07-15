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Происшествия

Обстоятельства гибели пастуха от удара молнии проверяют следователи

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В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины от удара молнии.

Трагедия произошла в четверг, 14 июля. Около 17:00 примерно в 5 км от поселка Мирного в Мокшанском районе 37-летнего мужчину ударило в поле молнией, он скончался.

«По имеющейся информации, погибший работал пастухом в одной из сельскохозяйственных организаций. В момент происшествия он вместе со вторым пастухом перегонял скот», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователь устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото https://t.me/sledcom58
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Гость||

Ждём результатов проверки. Виновные должны понести заслуженное наказание. Пусть даже и работают они в небесной канцелярии. Закон одинаков для всех.

Гость||

Дурачек опять

Гость||

Ответственног по ТБ за решетку!

Гость||

Следствие установит, что сам виноват. Храм не посещал, свечки не покупал...

Гость||

А в кентавра молния не попала?

Гость||

зато как его круто потрясло

Гость||

Гость писал(a):

зато как его круто потрясло
Прошибло.

Гость||

Гость писал(a):

А в кентавра молния не попала?
Лучшше бы попала в тех,кто сляпал дырявого и разрешил установку...

Царствие им небесного...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек опять
Всё своих ищешь, несчастный?

Имя: Гость
Комментарий:

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