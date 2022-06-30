Происшествия

В Пензе пенсионерка погибла под колесами «Газели»

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В среду, 29 июня, в Пензе произошло ДТП с летальным исходом.

По предварительным данным, в 10:40 возле дома № 20 на улице Ленина 50-летний водитель автомобиля ГАЗ-270500 наехал на 69-летнюю женщину.

«В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Госавтоинспекции попросили откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 23 июня на улице Шевченко. Там в 10:30 напротив дома № 2 по Кулакова автомобилист сбил 37-летнюю женщину. Горожанка получила травмы, а водитель скрылся.

Сообщить информацию о данном инциденте можно по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

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Гость||

За что же он ее так? Она ему чем то насолила?

Гость||

Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров. !!! ЭТО всего ДВА километра?! НЕ разорвало ВАС?!

Гость||

Интересно ,а кто пенсионерок нарожает .Не уж то бабы.

Гость||

бабы ещё нарожают.

Имя: Гость
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