В Пензе ищут водителя, который сбил женщину на улице Шевченко

В Пензе разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 23 июня.
В 10:30 на улице Шевченко, напротив дома № 2 по Кулакова, неустановленный водитель сбил 37-летнюю женщину.
Она получила травмы, но интересоваться ее состоянием сидевший за рулем человек не стал и скрылся с места аварии.
«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - говорится в сообщении отделения пропаганды управления.
Ранее сообщалось о поиске очевидцев ДТП на улице Калинина. 26 июня в 21:25 напротив дома № 89 водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. Последний скрылся.
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Наверное лось сбил.