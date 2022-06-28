Происшествия

В Пензе ищут водителя, который сбил женщину на улице Шевченко

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В Пензе разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 23 июня.

В 10:30 на улице Шевченко, напротив дома № 2 по Кулакова, неустановленный водитель сбил 37-летнюю женщину.

Она получила травмы, но интересоваться ее состоянием сидевший за рулем человек не стал и скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - говорится в сообщении отделения пропаганды управления.

Ранее сообщалось о поиске очевидцев ДТП на улице Калинина. 26 июня в 21:25 напротив дома № 89 водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. Последний скрылся.

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Гость||

Наверное лось сбил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. Последний скрылся.
то есть мужчина на велосипеде скрылся?!

Гость||

Водители, в большинстве, не видя ра пешеходной разметки, не сбавляют скорости, вот вам и результат. И не будет удивлением что это происходит на всех пересечениях дорог, где люди по привичке пересекают улицу в том месте, где раньше была разметка. Так происходит на пересечении улицы Рахманинова со стороны 5 Виноградного проезда.

Гость||

Гость писал(a):

Водители, в большинстве, не видя ра пешеходной разметки, не сбавляют скорости, вот вам и результат. И не будет удивлением что это происходит на всех пересечениях дорог, где люди по привичке пересекают улицу в том месте, где раньше была разметка. Так происходит на пересечении улицы Рахманинова со стороны 5 Виноградного проезда.
Как же у тебя без мозгов получилось исторгнуть целый абзац текста?

Гость||

Видишь пешеходный переход убери ногу с газа и передвинь на тормоз что бы если что сразу нажать , не ужели сейчас этому уже не учат , кругом дегородация одна!

Гость||

Весь город в камерах, а они все свидетелей ищут... 21 век...

Гость||

Гость писал(a):

кругом дегородация одна!
Да! Всему виной "дегородация" и "дедеревнизация"

Гость||

Гость писал(a):

то есть мужчина на велосипеде скрылся?!
Ну да. Последний, кого упомянули, был велосипедист.. Походу он и скрылся

Имя: Гость
Комментарий:

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