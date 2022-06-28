В Пензе ищут водителя, который сбил женщину на улице Шевченко

28.06.2022 | 12:28

В Пензе разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 23 июня.

В 10:30 на улице Шевченко, напротив дома № 2 по Кулакова, неустановленный водитель сбил 37-летнюю женщину.

Она получила травмы, но интересоваться ее состоянием сидевший за рулем человек не стал и скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - говорится в сообщении отделения пропаганды управления.

Ранее сообщалось о поиске очевидцев ДТП на улице Калинина. 26 июня в 21:25 напротив дома № 89 водитель BMW X5 наехал на мужчину на велосипеде. Последний скрылся.