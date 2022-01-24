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Происшествия

В пензенскую школу вновь поступил ложный сигнал о минировании

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В понедельник, 24 января, пензенская школа № 7 в очередной раз столкнулась с ложным сообщением о минировании здания образовательного учреждения. Об этом сообщили родители учеников. По их словам, эвакуация детей не проводилась.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», на место прибыли взрывотехники, полицейские и медики. Объект обследовали и никаких опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью, не нашли.

7-я школа в ряду других уже попадала в поле зрения силовых структур.

12 января практически во все образовательные заведения города (включая вузы) поступил анонимный сигнал о минировании. В связи с этим была немедленно организована проверка. Информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.

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Источник — фото www.instagram.com/sovet_roditelei/
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Гость||

опять кто то шалит

Гость||

озорники

Гость||

Топориком никого пока больше не тюкали?

Гость||

Как так не эвакуировали? Сигнал поступил. А если бы и правда? ТАМ ЖЕ ДЕТИ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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