В пензенскую школу вновь поступил ложный сигнал о минировании

24.01.2022 | 15:53

В понедельник, 24 января, пензенская школа № 7 в очередной раз столкнулась с ложным сообщением о минировании здания образовательного учреждения. Об этом сообщили родители учеников. По их словам, эвакуация детей не проводилась.

По сведениям, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», на место прибыли взрывотехники, полицейские и медики. Объект обследовали и никаких опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью, не нашли.

7-я школа в ряду других уже попадала в поле зрения силовых структур.

12 января практически во все образовательные заведения города (включая вузы) поступил анонимный сигнал о минировании. В связи с этим была немедленно организована проверка. Информация о заложенных в зданиях взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.