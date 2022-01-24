У пензенских травматологов стало больше пациентов

24.01.2022 | 09:49

В Пензе увеличилось количество пациентов, которым требуется помощь травматологов. С 18 по 24 января за лечением обратились 717 человек (неделей ранее - 630).

В травмпункте на улице Пионерской зарегистрировано 537 пострадавших (было 435), в травматологическом приемнике стационара им. Г. А. Захарьина - 180, 51 из них госпитализировали (было 195 пациентов, 44 из которых положили в стационар).

«С черепно-мозговой травмой за квалифицированной помощью обратился 101 человек», - сообщили представители больницы им. Захарьина в официальном Instagram-аккаунте учреждения. За неделю до этого черепно-мозговые травмы диагностировали 82 раза.

Многие из пострадавших получили ушибы на улице - при падении на льду.