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Происшествия

У пензенских травматологов стало больше пациентов

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В Пензе увеличилось количество пациентов, которым требуется помощь травматологов. С 18 по 24 января за лечением обратились 717 человек (неделей ранее - 630).

В травмпункте на улице Пионерской зарегистрировано 537 пострадавших (было 435), в травматологическом приемнике стационара им. Г. А. Захарьина - 180, 51 из них госпитализировали (было 195 пациентов, 44 из которых положили в стационар).

«С черепно-мозговой травмой за квалифицированной помощью обратился 101 человек», - сообщили представители больницы им. Захарьина в официальном Instagram-аккаунте учреждения. За неделю до этого черепно-мозговые травмы диагностировали 82 раза.

Многие из пострадавших получили ушибы на улице - при падении на льду.

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Гость||

"Спасибо" правящей никчемной власти и партии за это. Если хотя бы треть из них попадут иски к профильным чиновникам то этого бардака будет меньше , а то в мэрии окопалось 700 человек которые ни хотят работать. Во власти должны быть профессионалы а не блатные , назначенные по принципу принадлежности к клану-группировки или по принципу кумовства.

Гость||

Полное безразличие. Очень жаль

Имя: Гость
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