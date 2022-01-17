Более 600 пензенцев стали пациентами травматологов за неделю

17.01.2022 | 09:44

Специалисты пензенской городской клинической больницы № 6 имени Захарьина опубликовали данные о пациентах травмпункта.

За период с 11 по 17 января травматологическая помощь понадобилась более чем 600 пензенцам: 435 человек обратились в травмпункт на ул. Пионерской, 195, - в травматологический приемник стационара им. Г. А. Захарьина.

44 пензенца были госпитализированы. У 82 диагностировали черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников за помощью к пензенским травматологам обратились 1 450 человек. Многие из пострадавших получили ушибы на улице - при падении на льду.