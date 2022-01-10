Происшествия

За новогодние праздники почти 1 500 пензенцев получили травмы

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1 450 человек в новогодние праздники обратились за помощью к пензенским травматологам. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в клинической больнице № 6 имени Захарьина.

В частности, за период с 1 января в травмпункт, расположенный на улице Пионерской, пришли 1 134 жителя Пензы; в приемник стационара 6-й городской больницы - 316, 62 из которых потребовалась госпитализация.

«С черепно-мозговой травмой за квалифицированной помощь обратилось 178 человек», - уточнили в медицинском учреждении.

Многие из пострадавших получили ушибы на улице - при падении на льду.

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Гость||

на все воля доброго Иеговы и его сынишки, чей ДР недавно отмечали адепты РПЦ

Гость||

Глупомордые морды порасшибали))

Гость||

Гость писал(a):

Глупомордые морды порасшибали))
В следующий раз дома сиди.

Гость||

что за дебил пишит глупомордые.ты нарисуйся дятел и проявись.рожа треснет,псарь салфетный

Гость||

Гость писал(a):

что за дебил пишит глупомордые.ты нарисуйся дятел и проявись.рожа треснет,псарь салфетный
Я против насилия, против оружия, против алкоголя. Пьяные дурачки порасшибались что тут не понятного то?

Имя: Гость
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