За новогодние праздники почти 1 500 пензенцев получили травмы

1 450 человек в новогодние праздники обратились за помощью к пензенским травматологам. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в клинической больнице № 6 имени Захарьина.
В частности, за период с 1 января в травмпункт, расположенный на улице Пионерской, пришли 1 134 жителя Пензы; в приемник стационара 6-й городской больницы - 316, 62 из которых потребовалась госпитализация.
«С черепно-мозговой травмой за квалифицированной помощь обратилось 178 человек», - уточнили в медицинском учреждении.
Многие из пострадавших получили ушибы на улице - при падении на льду.
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