Очевидцы рассказали о ДТП на улице Захарова в Пензе

15.01.2022 | 21:30

На улице Захарова не на одну сотню метров растянулась колонна машин. Водители двигались не спеша, со скоростью 5 километров в час, и очень аккуратно.

На участке дороги вынужденно ограничили скорость, и не только из-за погодных условий. Неподалеку от здания пенсионного фонда, у въезда в гаражный массив, случилась авария. На проезжей части замерли пять автомобилей: УАЗ, Toyota, грузовая «Газель» и две «Лады» - «Гранта» и 14-й модели.

По словам очевидцев происшествия, изначально столкнулось больше транспортных средств, но некоторые водители договорились между собой и разъехались.

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Они установят виновников происшествия. Никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.