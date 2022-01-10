В Пензенской области ребенку повредило пальцы петардой

10.01.2022 | 14:38

За время праздников в Пензенской области случилось одно ЧП, связанное с использованием взрывных пиротехнических изделий.

О нем рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Дмитрий Козлов на онлайн-брифинге, состоявшемся в понедельник, 10 января.

По его словам, в селе Засечном Пензенского района 10-летнему мальчику петардой повредило пальцы. Это случилось в последние дни каникул.

Больше по подобной причине никто в регионе не пострадал, по крайней мере согласно официальным данным.

Неправильное обращение с петардами было зафиксировано видеокамерой в Заречном. Там компания местом для запуска выбрала парковку, на которой стояло более 15 автомобилей. В ролике видно, как мужчина поджигает пиротехнику, находящуюся очень близко к машинам. Один из снарядов подбрасывают вверх зажженным, и он, догорая, падает на крышу автомобиля. К счастью, обошлось без ЧП.