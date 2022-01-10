Происшествия

На ул. Окружной перевернулась легковая машина

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В Пензе легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП, случившегося в ночь с 9 на 10 января. Очевидцы рассказали об инциденте в городских водительских сообществах в социальных сетях.

«Около строящегося дома на Окружной, 16. Время 23:26», - уточнил один из участников группы во «ВКонтакте».

Он опубликовал фото, на котором запечатлены последствия аварии. Автомобиль (предположительно, ВАЗ) лежал на крыше в сугробе рядом с дорогой.

«Вышла на балкон окно закрыть, и прям на глазах улетел. Надеюсь, без жертв. Радует, что сразу очень много машин остановились», - добавила интернет-пользовательница в Instagram.

Официальной информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет. Представителям регионального управления ГИБДД предстоит провести проверку и прокомментировать случившееся.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Утро журналюг начинается с воровства новостей из вк

Гость||

А почему предположительно ВАЗ? ПИ определяет марки по расположению глушителя? Высший класс!

Гость||

Замечательно. Одним дурачком на дороге меньше.

Гость||

Ба.....(ой дурак,а может сердце прихватило?....)

Гость||

Прикольненько

Гость||

Гость писал(a):

Прикольненько
Очень. Очередное местное дурачино возомнило и сказало смотри как умею.

Гость||

Летун долетался

Гость||

Откуда вы знаити может на дорогу выскочилда собака или ребенок или старушка

Гость||

Каскадёры,каскадёры....

Гость||

Утренняя битва экстрасексов на ПИ считается открытой. Все всё знают. ГИБДД просьба не волноваться. Спрашивайте выводы ДТП только здесь. Получите самую проверенную инфу.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.01.2022 09:25|

Откуда вы знаити

Добрый член вам по бельмам всё время выскакивает.

Имя: Гость
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