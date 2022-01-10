На ул. Окружной перевернулась легковая машина

10.01.2022 | 08:18

В Пензе легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП, случившегося в ночь с 9 на 10 января. Очевидцы рассказали об инциденте в городских водительских сообществах в социальных сетях.

«Около строящегося дома на Окружной, 16. Время 23:26», - уточнил один из участников группы во «ВКонтакте».

Он опубликовал фото, на котором запечатлены последствия аварии. Автомобиль (предположительно, ВАЗ) лежал на крыше в сугробе рядом с дорогой.

«Вышла на балкон окно закрыть, и прям на глазах улетел. Надеюсь, без жертв. Радует, что сразу очень много машин остановились», - добавила интернет-пользовательница в Instagram.

Официальной информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет. Представителям регионального управления ГИБДД предстоит провести проверку и прокомментировать случившееся.