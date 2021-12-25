В Мокшанском районе столкнулись «Газель» и фура, есть пострадавший

25.12.2021 | 11:36

В субботу, 25 декабря, в Мокшанском районе на федеральной автодороге М5 «Урал» случилось серьезное ДТП.

Фото с места событий опубликовал очевидец в группе автомобилистов. «С. Подгорное, М5, 582-й км», - уточнил он.

На одном из снимков запечатлена съехавшая с дорожного полотна в кювет фура, на другом - «Газель» с почти полностью снесенной передней частью.

«Не экономьте на зимней резине!» - призвал один из комментаторов. «Тут больше погода», - возразил другой.

Как сообщили сетевому изданию в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, прибывшая на место бригада медиков осмотрела водителя «Газели» и отпустила, а его пассажира доставила в больницу.