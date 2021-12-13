Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|10:51
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Происшествия

Очередной грузовик оказался в плену моста на ул. Ерик

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Железнодорожный мост в районе улицы Ерик и Горбатова переулка оказался ловушкой для очередного крупногабаритного автомобиля. В понедельник, 13 декабря, там застрял КамАЗ.

Фото с места ДТП поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте». «Опять кто-то «залетел» под мост! Время 8:50», - уточнил очевидец.

Кроме плененного грузовика на фото виден автомобиль ГИБДД. По факту случившегося будет проведена проверка.

Авария спровоцировала образование затора. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение со стороны ул. Транспортной было затруднено.

С момента последнего аналогичного ДТП на ул. Ерик не прошло и двух суток. Вечером в субботу, 11 декабря, под мостом не смогла проехать другая грузовая машина.

Сейчас в Пензе ищут возможность реконструировать железнодорожный мост, расширив проколы (в настоящий момент высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров).

Уже получено согласование от РЖД на проведение работ. Следующий этап - разработка проектно-сметной документации. По словам чиновников, объект очень сложный и на его реализацию потребуются время и значительные средства.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Петух разбушевался!

Гость||

Гость писал(a):

Петух разбушевался!
Нам не интересно что ты делаешь.

Гость||

Тебя поставили подслушивать, а ты подхрюкивашь

Гость||

Камаз устраняет последствия от заезда предыдущего дурилы.Пензаинформ может только сплетни собирать,удалять правду и нализывать властям.

Гость||

чем меньше их будет тем безопасней будет

Имя: Гость
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