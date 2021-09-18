Обстоятельства гибели юноши под поездом выясняют следователи

18.09.2021 | 15:04

Специалисты устанавливают причины трагедии, произошедшей на железнодорожных путях в Городищенском районе.

«В Пензенской области следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации разбираются во всех обстоятельствах смерти 17-летнего парня», - рассказал порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Несчастный случай произошел вечером в пятницу, 17 сентября, вблизи станции Чаадаевка. Ранее сообщение о ЧП появилось в группе «Подслушано в Городищенском районе».

6 апреля на 267-м километре перегона станций Пенза-IV - Пенза-III 36-летний мужчина попал под поезд в Пензе. Аналогичный смертельный случай произошел 27 февраля на станции Леонидовка: под поезд попал 58-летний житель Заречного.