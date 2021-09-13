Погибший при обвале мужчина приехал с родственниками за глиной

В региональном управлении следственного комитета сообщили подробности трагедии, случившейся в Городищенском районе вечером 11 сентября.
Предварительно установлено, что 42-летний мужчина вместе с родственниками приехал на песчаный карьер, расположенный вблизи села Верхняя Елюзань. Они возводили надворную постройку, для чего понадобилась глина. Ее-то мужчины и грузили лопатами в прицеп машины, когда случилось ЧП - обвал грунта.
«Им придавило мужчину 1978 года рождения, второй успел отбежать в сторону. В результате происшествия житель Верхней Елюзани получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Следователи устанавливают все обстоятельства смерти сельчанина. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Позже будет принято процессуальное решение.
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Странно это всё... Карьер песчаный! А они за глиной попёрлись...
Соболезнования....