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Происшествия

Погибший при обвале мужчина приехал с родственниками за глиной

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В региональном управлении следственного комитета сообщили подробности трагедии, случившейся в Городищенском районе вечером 11 сентября.

Предварительно установлено, что 42-летний мужчина вместе с родственниками приехал на песчаный карьер, расположенный вблизи села Верхняя Елюзань. Они возводили надворную постройку, для чего понадобилась глина. Ее-то мужчины и грузили лопатами в прицеп машины, когда случилось ЧП - обвал грунта.

«Им придавило мужчину 1978 года рождения, второй успел отбежать в сторону. В результате происшествия житель Верхней Елюзани получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти сельчанина. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Позже будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Странно это всё... Карьер песчаный! А они за глиной попёрлись...

Соболезнования....

Гость||

Странная смерть, это сколько должно обвалиться чтобы насмерть задавить.

Гость||

Люди экономят на экскаваторе и самосвале,наверно есть от чего экономить. Вот и итог.

Гость||

Незпконно брали госглину, вот их и нахлобучили, а официальная версия-обвал!

Гость||

Гость писал(a):

Люди экономят на экскаваторе и самосвале,наверно есть от чего экономить. Вот и итог.
Вы дураочка, экскаватором 200 кг глины грузить?

Гость||

Гость писал(a):

Странная смерть, это сколько должно обвалиться чтобы насмерть задавить.
Скорее всего, об багажник машины придавило.

Имя: Гость
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