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Происшествия

В Городищенском районе в песчаном карьере погиб мужчина

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В селе Верхняя Елюзань Городищенского района случилось ЧП, в результате которого погиб человек. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, несчастный случай произошел в субботу, 11 сентября.

В 18:47 полицейские получили сообщение от фельдшера, который рассказал о смерти мужчины 1978 года рождения. Его засыпало грунтом во время обвала в песчаном карьере на глазах у очевидцев.

Тело погибшего передали в морг. По факту случившегося проводится проверка.

23 июля на улице Перспективной в Пензе во время земляных работ погиб 50-летний мужчина. В траншее, где прокладывали коммуникации, обвалился грунт, один из рабочих оказался под ним. Спасти его не удалось.

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Гость||

на все воля иеговы

Гость||

Карьер принадлежит Даниле Иванычу? Или другому брату?

Имя: Гость
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