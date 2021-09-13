В Городищенском районе в песчаном карьере погиб мужчина

13.09.2021 | 12:17

В селе Верхняя Елюзань Городищенского района случилось ЧП, в результате которого погиб человек. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, несчастный случай произошел в субботу, 11 сентября.

В 18:47 полицейские получили сообщение от фельдшера, который рассказал о смерти мужчины 1978 года рождения. Его засыпало грунтом во время обвала в песчаном карьере на глазах у очевидцев.

Тело погибшего передали в морг. По факту случившегося проводится проверка.

23 июля на улице Перспективной в Пензе во время земляных работ погиб 50-летний мужчина. В траншее, где прокладывали коммуникации, обвалился грунт, один из рабочих оказался под ним. Спасти его не удалось.