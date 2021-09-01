В Волгоградской области пензенец на «Газели» сбил пешехода

01.09.2021 | 16:00

Во вторник, 31 августа, в Волгоградской области случилось ДТП с участием пензенца, ехавшего на грузовой «Газели». Инцидент произошел в 9:19 на автодороге Жирновск - Вешенская.

По предварительной информации, 38-летний житель Пензенской области, ехавший со стороны города Михайловки в сторону рабочего поселка Елань, наехал на 47-летнего мужчину.

Отмечается, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший был госпитализирован.