Сбежавших из реабилитационного центра подростков нашли

23.08.2021 | 12:13

Двоих подростков, сбежавших из областного реабилитационного центра в Кичкилейке, нашли в понедельник, 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Мальчики 13 и 14 лет покинули учреждение для детей и молодых инвалидов пять дней назад - 18 августа, с тех пор об их местонахождении было ничего неизвестно.

Ребят объявили в розыск, правоохранители обратились за помощью ко всем жителям Пензенской области, сообщив приметы пропавших.

В первой половине дня их нашли на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.

«По словам подростков, они просто ушли погулять, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось», - уточнили в пресс-службе.