Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Сбежавших из реабилитационного центра подростков нашли

Печать

Двоих подростков, сбежавших из областного реабилитационного центра в Кичкилейке, нашли в понедельник, 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Мальчики 13 и 14 лет покинули учреждение для детей и молодых инвалидов пять дней назад - 18 августа, с тех пор об их местонахождении было ничего неизвестно.

Ребят объявили в розыск, правоохранители обратились за помощью ко всем жителям Пензенской области, сообщив приметы пропавших.

В первой половине дня их нашли на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.

«По словам подростков, они просто ушли погулять, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось», - уточнили в пресс-службе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

Гость||

В первой половине дня их нашли на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.

Саранская в районе Пензы -3? Ничо не попутали?

Гость||

Пенза-4 в районе улицы Саранской.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте