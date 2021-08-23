Сбежавших из реабилитационного центра подростков нашли

Двоих подростков, сбежавших из областного реабилитационного центра в Кичкилейке, нашли в понедельник, 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
Мальчики 13 и 14 лет покинули учреждение для детей и молодых инвалидов пять дней назад - 18 августа, с тех пор об их местонахождении было ничего неизвестно.
Ребят объявили в розыск, правоохранители обратились за помощью ко всем жителям Пензенской области, сообщив приметы пропавших.
В первой половине дня их нашли на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.
«По словам подростков, они просто ушли погулять, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось», - уточнили в пресс-службе.
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