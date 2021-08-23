Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Из областного реабилитационного центра сбежали двое подростков

Печать

В регионе ищут двоих подростков, которые 18 августа сбежали из областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в Пензенском районе.

Пропали 14-летний Ринат Линарович Абдрахимов и 13-летний Максим Алексеевич Ворожайкин.

Ринату на вид 14 лет, его рост 150-153 см, телосложение худощавое, волосы светлые, средней длины с длинной челкой на правую сторону. В день исчезновения на мальчике были темные рубашка, спортивные шорты и ботинки.

Максиму на вид 13 лет, его рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темные, короткие. Был одет в черную спортивную кофту и шорты, обут в темные ботинки.

«Пензенская полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить ее по телефонам: 8(8412) 599-302 (дежурная часть), 8(8412) 599316 (начальник ОУР), (8412) 599-321 (группа розыска), 89374429559 или 02», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

От стабильности свалили.

Гость||

По всей стране побеги,а чем мальцы хуже?

Гость||

Ринат на родину к папе рванул сто пудово

Гость||

от хорошей жизни не сбежишь, надо этот центр проверять как в Мокшане в прошлом году

Гость||

Инвалиды?

Гость||

Бегите в Москву, а там на поезд до Беларуси и через границу в Литву.

Гость||

На зону их пора

Гость||

Яркий пример дружбы народов.

Гость||

Вроде же нашлись они

Гость||

путинский электорат - поколение маткапитала...идиотики невоспитанные

Гость||

Много били оттого и сбежали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте