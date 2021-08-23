Из областного реабилитационного центра сбежали двое подростков

23.08.2021 | 11:23

В регионе ищут двоих подростков, которые 18 августа сбежали из областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в Пензенском районе.

Пропали 14-летний Ринат Линарович Абдрахимов и 13-летний Максим Алексеевич Ворожайкин.

Ринату на вид 14 лет, его рост 150-153 см, телосложение худощавое, волосы светлые, средней длины с длинной челкой на правую сторону. В день исчезновения на мальчике были темные рубашка, спортивные шорты и ботинки.

Максиму на вид 13 лет, его рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темные, короткие. Был одет в черную спортивную кофту и шорты, обут в темные ботинки.

«Пензенская полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить ее по телефонам: 8(8412) 599-302 (дежурная часть), 8(8412) 599316 (начальник ОУР), (8412) 599-321 (группа розыска), 89374429559 или 02», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.