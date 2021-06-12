В Пензе на улице Терновского перевернулся Chevrolet

12.06.2021 | 11:08

Утром в субботу, 12 июня, в пензенском микрорайоне Терновка случилось ДТП: автомобиль Chevrolet Lacetti Klan перевернулся вверх колесами.

Фото машины, лежащей на крыше посередине проезжей части улицы Терновского, появились в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте»

«ДТП. Терновского, около 60-й школы. Время 8:55» , - уточнил место аварии автор.

На снимках видно, что передняя часть автомобиля получила сильные повреждения. О пострадавших пользователи Сети не сообщают.

Также на странице группы penza.seichas выложена видеозапись с регистратора автомобиля, проезжавшего мимо места аварии. По словам автора, машина на скорости влетела в столб и перевернулась.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что около 9:00 водитель Chevrolet Klan допустил наезд на препятствие, после чего машина опрокинулась. Приехавшая на место ДТП бригада скорой помощи осмотрела автолюбителя на месте и отпустила.