В Пензе проверяют сообщение о минировании ТЦ

31.05.2021 | 19:18

В Пензе проверяют сообщение о возможном минировании торгового центра. Инцидент произошел вечером в понедельник, 31 мая, в Терновке.

«Перекрыт проезд к «Вектору» и к «Ритейлу», всех разворачивают», - рассказали в одном из городских сообществ во «Вконтакте».

К посту прикреплены фотографии. На одной из них запечатлен сотрудник регионального управления Росгвардии у служебного автомобиля.

«Проверяют сообщение о минировании. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии», - уточнили представители регионального управления Росгвардии около 19:00.

В 19:30 поступила информация, что торговый центр осмотрели. Ничего подозрительного обнаружено не было.

«Все проверили. Опасности для жизни граждан нет», - подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.