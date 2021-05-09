У церкви в поселке Башмаково нашли останки местной жительницы

В субботу, 8 мая, в Башмаковском районе обнаружили останки женщины. Предположительно, она погибла около 6 месяцев назад.
Сотрудникам полиции удалось установить личность умершей. Это 79-летняя жительница села Башмаково. 9 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор информации о ее местонахождении не было.
Розыском пенсионерки занимались волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Они указали, что, возможно, женщина потеряла память.
Пенсионерку обнаружили недалеко от церкви Михаила Архангела в поселке Башмаково.
«Причина гибели женщины устанавливается», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова.