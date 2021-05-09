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Происшествия

У церкви в поселке Башмаково нашли останки местной жительницы

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В субботу, 8 мая, в Башмаковском районе обнаружили останки женщины. Предположительно, она погибла около 6 месяцев назад.

Сотрудникам полиции удалось установить личность умершей. Это 79-летняя жительница села Башмаково. 9 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор информации о ее местонахождении не было.

Розыском пенсионерки занимались волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Они указали, что, возможно, женщина потеряла память.

Пенсионерку обнаружили недалеко от церкви Михаила Архангела в поселке Башмаково.

«Причина гибели женщины устанавливается», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Евдокимова.

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