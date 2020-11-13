В Башмаковском районе пропала 79-летняя Алина Галочкина

13.11.2020 | 17:46

В Пензенской области разыскивается 79-летняя жительница рабочего поселка Башмаково Алина Тихоновна Галочкина (Пунга).

9 ноября пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшей - 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, короткие, глаза голубые. Во что она была одета в день исчезновения, неизвестно.

«Возможна потеря памяти», - предупредили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто владеет какой-либо информацией об Алине Тихоновне Галочкиной, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.