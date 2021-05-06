Происшествия

В микрорайоне Заря пропали двое детей, ведутся поиски

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В четверг, 6 мая, в районе микрорайона Заря пропали двое детей 6 лет. Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

По информации, имеющейся у сетевого издания «ПензаИнформ», около 17:30 пропали две девочки. Они катались на самокатах и исчезли из поля зрения взрослых.

Родители маленьких пензячек обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Объявлен сбор активистов и местных жителей, готовых отправиться на поиски девочек.

В сентябре 2020 года в Пензе также пропал малолетний ребенок. Пятилетняя Злата Хохлова ушла из дома на проспекте Строителей, 74а. В ее поиске участвовали полиция и волонтеры.

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Гость||

Нужно вернуть смертную казнь педофилам и дети пропадать не будут!

Имя: Гость
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