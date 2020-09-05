В Пензе разыскивают пятилетнюю девочку

05.09.2020 | 18:30

В субботу, 5 сентября, в Пензе пропал ребенок. Пятилетняя Злата Хохлова ушла из дома на проспекте Строителей, 74а, около 16:00, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки - 122 сантиметра, телосложение среднее. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в момент пропажи девочка была одета в серую кофту, синие джинсы, красно-черную бейсболку, обувь - белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Златы, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных).