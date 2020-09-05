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Происшествия

В Пензе разыскивают пятилетнюю девочку

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В субботу, 5 сентября, в Пензе пропал ребенок. Пятилетняя Злата Хохлова ушла из дома на проспекте Строителей, 74а, около 16:00, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки - 122 сантиметра, телосложение среднее. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в момент пропажи девочка была одета в серую кофту, синие джинсы, красно-черную бейсболку, обувь - белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Златы, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото предоставлено УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Дай бог,чтобы нашлась,это страшно...

Гость||

2 часа назад из дома вышла и уже в розыск?

Гость||

Нашлась

Имя: Гость
Комментарий:

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