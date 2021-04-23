В колонию в Терновке пытались передать лекарство от эпилепсии

В исправительную колонию строгого режима № 5, расположенную на улице Пушанина в Пензе, пытались передать сильнодействующее вещество. Обнаружить препарат, спрятанный изощренным способом, помогла служебная собака.
«В продуктовой передаче, поступившей от жителя Пензы, 1987 года рождения, младшим инспектором группы надзора отдела безопасности обнаружены и изъяты два тюбика зубной пасты с включениями, не свойственными для данного продукта», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Посылка предназначалась для осужденного 1972 года рождения. Вещество передали на экспертизу. Оказалось, в тюбиках содержался прегабалин общей массой 113,15 г.
В феврале в колонию № 4 в Пензе пытались доставить несколько тюбиков мази, в которых были спрятаны 26 сим-карт. Годом ранее заключенному ИК-5 в зубной пасте хотели передать наркотики.
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Тут о другом писать надо - почему осужденные не обеспечиваются лекарствами и медпомощью?
Тогда и не надо будет пытаться их передавать.