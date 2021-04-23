Происшествия

В колонию в Терновке пытались передать лекарство от эпилепсии

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В исправительную колонию строгого режима № 5, расположенную на улице Пушанина в Пензе, пытались передать сильнодействующее вещество. Обнаружить препарат, спрятанный изощренным способом, помогла служебная собака.

«В продуктовой передаче, поступившей от жителя Пензы, 1987 года рождения, младшим инспектором группы надзора отдела безопасности обнаружены и изъяты два тюбика зубной пасты с включениями, не свойственными для данного продукта», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Посылка предназначалась для осужденного 1972 года рождения. Вещество передали на экспертизу. Оказалось, в тюбиках содержался прегабалин общей массой 113,15 г.

В феврале в колонию № 4 в Пензе пытались доставить несколько тюбиков мази, в которых были спрятаны 26 сим-карт. Годом ранее заключенному ИК-5 в зубной пасте хотели передать наркотики.

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Источник — фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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Гость||

Тут о другом писать надо - почему осужденные не обеспечиваются лекарствами и медпомощью?

Тогда и не надо будет пытаться их передавать.

Имя: Гость
Комментарий:

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