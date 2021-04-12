В Пензенском районе на огороде обнаружили труп мужчины

12.04.2021 | 17:22

В Пензенском районе завершились поиски 37-летнего жителя села Большая Елань, без вести пропавшего в середине января 2021 года.

Ранее ориентировку на сельчанина распространили волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчину нашли на земельном участке у дома на Нагорной улице в селе Большая Елань. Тело заметила хозяйка в понедельник, 12 апреля.

Как сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая, при осмотре на трупе не обнаружены следы насильственной смерти.

Для установления точных причин гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.