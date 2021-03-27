В Нижнем Ломове «Приора» въехала боком в столб

27.03.2021 | 13:19

В субботу, 27 марта, на улице Сергеева в Нижнем Ломове случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Видео и фото с места аварии в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал очевидец. По мнению автора, ЧП произошло из-за разбитой дороги.

На кадрах запечатлена серебристая «Лада-Приора», въехавшая в световую опору правым боком. Машина сильно повреждена: у нее разбито боковое стекло, искорежены обе пассажирские дверцы.

Водитель в салоне отсутствует, однако на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть сообщение о ДТП не поступало. По-видимому, люди не пострадали.