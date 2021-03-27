Происшествия

В Нижнем Ломове «Приора» въехала боком в столб

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В субботу, 27 марта, на улице Сергеева в Нижнем Ломове случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Видео и фото с места аварии в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал очевидец. По мнению автора, ЧП произошло из-за разбитой дороги.

На кадрах запечатлена серебристая «Лада-Приора», въехавшая в световую опору правым боком. Машина сильно повреждена: у нее разбито боковое стекло, искорежены обе пассажирские дверцы.

Водитель в салоне отсутствует, однако на месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в дежурную часть сообщение о ДТП не поступало. По-видимому, люди не пострадали.

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Гость||

Лучше чем в роликах Академика!

Гость||

Гость писал(a):

роликах Академика
А кто это?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прислал очевидец. По мнению автора, ЧП произошло из-за разбитой дороги
Видать, глуповат, автор-очевидец то

Гость||

Хорошая новость.

Гость||

Прикольная новость

Гость||

гонять меньше надо,а очевидец немного бахнутый

Гость||

Гость писал(a):

А кто это?
Блохер корчащий из себя спеца по авто и скорее всего сынок какого ни будь очень богатого папаши судя по проектам.

Гость||

А что удивительного? "Приора" только боком и ездит.

Имя: Гость
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