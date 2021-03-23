Происшествия

В Пензе разбираются в обстоятельствах гибели мужчины на стройке

Печать

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ.

Ранее сообщалось, что 19 марта при разборе здания на улице Попова (демонтаже лестничного пролета) на него рухнула металлическая балка с фрагментами бетона. От полученных повреждений человек скончался.

При этом, как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, сотрудником общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло работы на объекте, погибший не являлся.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте