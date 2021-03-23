В Пензе разбираются в обстоятельствах гибели мужчины на стройке

23.03.2021 | 14:45

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ.

Ранее сообщалось, что 19 марта при разборе здания на улице Попова (демонтаже лестничного пролета) на него рухнула металлическая балка с фрагментами бетона. От полученных повреждений человек скончался.

При этом, как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая, сотрудником общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло работы на объекте, погибший не являлся.

Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.