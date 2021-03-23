Происшествия

В Пензе при разборе здания погиб 38-летний мужчина

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При разборе административного здания, расположенного на улице Попова в Пензе, погиб человек.

Трагедия произошла 19 марта. Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в Управлении МВД России по Пензенской области.

«В 10:38 при демонтаже лестничного пролета на мужчину 1982 года рождения упала металлическая балка с фрагментами бетона. От полученных повреждений он скончался», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. «Спасатели сняли тело погибшего с высоты, транспортировали его на землю и передали сотрудникам полиции», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

При разборе административного здания,
Не административного, а торгового - бывшего ТЦ "Велес".

Гость||

Проклятое место! Нельзя там жилой дом сроить!

Имя: Гость
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