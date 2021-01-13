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Происшествия

В Пензе водитель ВАЗа подрезал грузовик и спровоцировал ДТП

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В Сеть выложили запись с моментом ДТП на улице Гагарина. Инцидент произошел во вторник, 12 января, около 11:00. Утром 13-го числа один из очевидцев аварии опубликовал видео в городском водительском чате в Viber.

На кадрах запечатлено, как ВАЗ-2114 подрезает грузовик. Легковушка, двигающаяся по правой полосе в направлении ул. Леонова, резко выезжает влево как раз перед тяжеловесным автомобилем.

Происходит столкновение. ВАЗ разворачивает. По дороге разлетаются обломки деталей.

Что толкнуло водителя легковой машины на опасный маневр, неизвестно. Один из жителей города предположил, что таким образом он пытался проучить водителя грузовика.

«Ну как?! Научить решил?» - возмутился участник чата.

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД по данному факту пока не поступало.

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Источник — viber.com
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Гость||

Никого он учить не собирался. Топил по первой полосе, планировал уйти во вторую, но тут увидел, что из первой полосы перед ним туда же (во вторую) перестраивается газель с сиреневой кабиной. Причем перестраивается без поворотника. Он испугался и дал по тормозам, ну а дальше занос и привет ничего не подозревающий автолюбитель на встречке.

Гость||

Не вижу никакого подрезания. Автолюбитель ехал как чудак, занос и столкновение.

Гость||

В "шашечки" хотел сыграть, но газель дырочку закрыла. А тормоза неисправные, вот и занесло при резком торможении.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2114
Нет,ну а что вы хотели с тазобраку взять ? Уж лучше так ...

Гость писал(a):

тормоза неисправные
у тазохлама этот агрегат и в рабочем состоянии не работает .

Гость||

А вообще похоже, что у тазосрама просто, что то заклинило и его крутануло на ровном месте.

Гость||

Гость писал(a):

просто, что то заклинило
Это у тебя в голове давно переклинило что-то, братан!

Имя: Гость
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