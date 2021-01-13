В Пензе водитель ВАЗа подрезал грузовик и спровоцировал ДТП

13.01.2021 | 09:07

В Сеть выложили запись с моментом ДТП на улице Гагарина. Инцидент произошел во вторник, 12 января, около 11:00. Утром 13-го числа один из очевидцев аварии опубликовал видео в городском водительском чате в Viber.

На кадрах запечатлено, как ВАЗ-2114 подрезает грузовик. Легковушка, двигающаяся по правой полосе в направлении ул. Леонова, резко выезжает влево как раз перед тяжеловесным автомобилем.

Происходит столкновение. ВАЗ разворачивает. По дороге разлетаются обломки деталей.

Что толкнуло водителя легковой машины на опасный маневр, неизвестно. Один из жителей города предположил, что таким образом он пытался проучить водителя грузовика.

«Ну как?! Научить решил?» - возмутился участник чата.

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД по данному факту пока не поступало.