Эксперты назвали возможные причины ДТП в Кузнецком районе

03.01.2021 | 19:04

Один человек погиб и двое пострадали в результате автокатастрофы в Кузнецком районе. Неподалеку от села Махалино легковой автомобиль на высокой скорости врезался в грузовик.

«В 7:35 на 727-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах Кузнецкого района водитель «Лады-Ларгус», мужчина 1976 года рождения, допустил наезд на стоящий Mercedes-Benz», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Основной удар пришелся на левую сторону отечественной машины, в результате чего ее смяло до неузнаваемости. Шансов выжить у человека, находившегося за рулем, при таком столкновении не оставалось.

«В результате данного происшествия водитель «Лады-Ларгус» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля, женщины 1980 года рождения и девочка 2011-го получили телесные повреждения и были госпитализированы в лечебное учреждение для медицинского осмотра», - пояснил Павел Болтышев.

Эксперты говорят о нескольких возможных причинах трагического происшествия. Водитель мог уснуть за рулем или просто не заметить остановившийся грузовик.