Владимира Керханаджева похоронят на Аллее Славы в Пензе

07.12.2020 | 17:25

Церемония прощания с почетным гражданином Пензы, участником Великой Отечественной войны Владимиром Керханаджевым состоится в среду, 9 декабря.

Проститься с ним можно будет в Центре культуры и досуга на улице Ленина. Начало церемонии в 12:00.

«Владимир Керханаджев будет похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища города Пензы», - сообщили в департаменте информационной политики и СМИ области.

Ветеран скончался 7 декабря на 97-м году жизни.

Он принимал активное участие в общественной жизни Пензы и области, занимался патриотическим воспитанием молодежи, встречался со школьниками и студентами.

Воспитал двух дочерей, двух внуков, правнучку и праправнучку.