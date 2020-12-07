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Происшествия

Владимира Керханаджева похоронят на Аллее Славы в Пензе

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Церемония прощания с почетным гражданином Пензы, участником Великой Отечественной войны Владимиром Керханаджевым состоится в среду, 9 декабря.

Проститься с ним можно будет в Центре культуры и досуга на улице Ленина. Начало церемонии в 12:00.

«Владимир Керханаджев будет похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища города Пензы», - сообщили в департаменте информационной политики и СМИ области.

Ветеран скончался 7 декабря на 97-м году жизни.

Он принимал активное участие в общественной жизни Пензы и области, занимался патриотическим воспитанием молодежи, встречался со школьниками и студентами.

Воспитал двух дочерей, двух внуков, правнучку и праправнучку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всё правильно,аллея же у нас резиновая.

Гость||

Первую тему закрыли сейчас и эту прикроют.

Гость||

А в архивах так ничего про него и нет...

Гость||

Закройте пожалуйста обсуждения!Умер человек, который рискуя собственной жизнью (как миллионы наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек) спас нашу страну от фашизма!А сейчас у этих "потомков-комментаторов" совести не хватает, элементарно быть благодарным! Светлая память и царствее небесное

Гость||

Гость писал(a):

Закройте пожалуйста обсуждения!

Конституция Российской Федерации

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Гость||

Теперь детям на санках с холма можно будет кататься?

Гость||

А на Восточном кладбище, там что недостойные ветераны лежат.Они умерли раньше, а воевали тоже всю войну и ничего не заслужили, никаких льгот им не было.Когда наконец город, организации обратят внимание на заброшенные могилы ветеранов.

Конечно печально- умер ветеран, каждый год его слушали.Уходит эпоха героев !

Гость||

Настоящие ветераны до 70 годов не дожили. А эти типа сейчашных, путинских. Мой дед в 46 умер от ран

Гость||

Гость писал(a):

Мой дед в 46 умер от ран
А мой и вовсе с войны не вернулся.

Гость||

Гость писал(a):

Закройте пожалуйста обсуждения!Умер человек, который рискуя собственной жизнью (как миллионы наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек) спас нашу страну от фашизма!А сейчас у этих "потомков-комментаторов" совести не хватает, элементарно быть благодарным! Светлая память и царствее небесное
Отец говорил, нет в том нашей большой заслуги, в атаку шли вместе, кто был убит тот был убит, а нам повезло и мы остались живы. Я не умаляю их заслуг, но правде надо смотреть в лицо.

Гость||

Гость писал(a):

Закройте пожалуйста обсуждения!Умер человек, который рискуя собственной жизнью (как миллионы наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек) спас нашу страну от фашизма!А сейчас у этих "потомков-комментаторов" совести не хватает, элементарно быть благодарным! Светлая память и царствее небесное
Мой отец-фронтовик получил боевые ранения, награды, которые указаны на официальном сайте "Подвиг народа" (Керханаджева там нет). Меня пришедшие к власти жулики и воры как только не гнобили за то, что я имею собственное мнение и открыто высказываю его.

Гость||

Так где правда о нем?

Гость||

Такие в штабах сидели, а настоящие воины , после 45 того все умерли

Имя: Гость
Комментарий:

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