Владимира Керханаджева похоронят на Аллее Славы в Пензе

Церемония прощания с почетным гражданином Пензы, участником Великой Отечественной войны Владимиром Керханаджевым состоится в среду, 9 декабря.
Проститься с ним можно будет в Центре культуры и досуга на улице Ленина. Начало церемонии в 12:00.
«Владимир Керханаджев будет похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища города Пензы», - сообщили в департаменте информационной политики и СМИ области.
Ветеран скончался 7 декабря на 97-м году жизни.
Он принимал активное участие в общественной жизни Пензы и области, занимался патриотическим воспитанием молодежи, встречался со школьниками и студентами.
Воспитал двух дочерей, двух внуков, правнучку и праправнучку.
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Всё правильно,аллея же у нас резиновая.