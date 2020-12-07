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Происшествия

В Пензе скончался известный ветеран Владимир Керханаджев

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В понедельник, 7 декабря, в Пензе на 97-м году жизни скончался почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

«Он родился 3 августа 1924 года в городе Алаверди Армянской ССР. В 1941 году окончил Алавердскую русскую среднюю школу.

18 сентября 1942 года призван в Красную армию и зачислен рядовым сапером во взвод управления 102-го управления военно-полевого строительства Закавказского фронта. Принимал участие в обороне Кавказа.

С декабря 1942 года - на Южном фронте под Сталинградом. Участвовал в подготовке к контрнаступлению под Сталинградом. По завершении Сталинградской битвы в составе 150-го минно-разгородительного отряда участвовал в боях на Курской дуге в составе войск Брянского фронта.

С ноября 1943 года - на 2-м Прибалтийском фронте. В декабре переведен в 24-й отдельный инженерно-саперный батальон 2-го Прибалтийского фронта и в его составе воевал до Победы. За годы войны им было обезврежено более 1 800 взрывных устройств.

В 1949 году окончил Московское военно-инженерное Краснознаменное училище и был направлен на Дальний Восток. Военную службу на офицерских должностях проходил в Дальневосточном военном округе (1949-1967 гг.), Закавказском военном округе (1968-1971 гг.), Приволжском военном округе (1972-1979 гг.). Командовал взводом, ротой, батальоном, полком.

В 1962 году окончил курсы Военно-инженерной академии имени Куйбышева, в 1965 году - Высшие центральные офицерские курсы гражданской обороны (ГО) СССР. Был начальником инженерной службы танкового полка, мотострелковой дивизии, командиром отдельного механизированного полка, в 1972-1976 гг. - заместитель начальника штаба гражданской обороны Пензенской области - начальник курсов ГО Пензенской области.

Впоследствии работал старшим инженером штаба гражданской обороны Пензенской области, председателем отделения Всесоюзного добровольного пожарного общества в Пензенской области, в 1979-1995 гг. - начальник пожарно-технической выставки отдела пожарной охраны УВД Пензенской области.

После выхода в запас принимал активное участие в деятельности ветеранских организаций Пензенской области. С 1996 по 2013 гг. был председателем Железнодорожного районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Пензы.

С 2013 по 2019 гг. - председателем Пензенского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», - сообщили в Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.

Владимир Керханаджев принимал активное участие в общественной жизни Пензы и области, занимался патриотическим воспитанием молодежи, встречался со школьниками и студентами.

Воспитал двух дочерей, двух внуков, правнучку и праправнучку.

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гребень||

нам до его лет не дожить

Гость||

Отдыхай дед, земля тебе пухом.

Гость||

Закройте обсуждения.

Гость||

Гость писал(a):

Закройте обсуждения.
Почему?

Гость||

Ушел один из последних из "могикан",своего рода символ ветеранов ВОВ из Пензы.

Земля пухом,фронтовик!

Гость||

Мда, сегодняшнему поколению это точно не грозит, да и предпенсионнерам рассчитывать не на что, до 65 бы доплестись, доковылять если повезёт и туши свет.

Гость||

Земля пухом Солдату.

Имя: Гость
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