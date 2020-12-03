В Нахаловке пожарные тушат два загоревшихся дома

03.12.2020 | 16:42

В четверг, 3 декабря, во второй половине дня в Пензе случился пожар. Информация о нем появилась в городском сообществе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар, Нахаловка, дорога на Заречный перекрыта. Время 16:00», - написал автор поста, прикрепив несколько фотографий.

В МЧС пояснили, что в 2-м тупике Хользунова горят два дома, на месте работают пожарные подразделения.

«Информация уточняется», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:34.