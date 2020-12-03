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Происшествия

В Нахаловке пожарные тушат два загоревшихся дома

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В четверг, 3 декабря, во второй половине дня в Пензе случился пожар. Информация о нем появилась в городском сообществе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар, Нахаловка, дорога на Заречный перекрыта. Время 16:00», - написал автор поста, прикрепив несколько фотографий.

В МЧС пояснили, что в 2-м тупике Хользунова горят два дома, на месте работают пожарные подразделения.

«Информация уточняется», - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:34.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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максим раскурился

Гость||

Беда

Гость||

Не они?

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Гость||

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